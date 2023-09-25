اللجنة الوطنية للانتخابات: غداً آخر موعد لسحب الترشح

تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، باب التقدم بطلبات الانسحاب من سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالترشح، على أن يغلق الباب مع نهاية يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يتعين على المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذي يرغب في سحب ترشحه ((أي عدوله عن الترشح))، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب سحب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

وقد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات على النحو التالي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين - الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر إمارة لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ3 عصراً.

موعد نهائي

وأوضحت اللجنة أن فترة ((انسحاب المرشحين)) تعتبر الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين في طلب سحب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والخروج من السباق الانتخابي؛ إذ إنه بعد هذا التاريخ يُعتبر جميع المرشحين المتبقين، الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية، مرشحين نهائيين لعضوية المجلس حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال قرر أحد المرشحين البالغ عددهم 309 مرشحين الانسحاب من خوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، فإنه يتوجب عليه الالتزام بما ورد في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم ((25)) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي ألزم المنسحبين بضرورة إزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابهم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت 23 يوماً للمرشحين، لعرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون على الفوز من خلالها بأصوات الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الـ5.

وأكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.

طلبات

وفي إطار آخر، تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

اختيار

ولفتت اللجنة إلى ما تضمنته المادة ((28)) من التعليمات التنفيذية للانتخابات من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات. وأشارت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، بحيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

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