«شرطة الموانئ» في دبي تسجل 66 حادثاً بحرياً خلال 8 أشهر

كشف العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، عن أن المركز سجل وقوع 66 حادثاً بحرياً خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، منوهاً بأن أغلبها تتعلق بحوادث ((جت سكي))، بسبب التهور وعدم الالتزام، أو حالات غرق أو اصطدام لمختلف الوسائل البحرية.

ونوه العميد السويدي بتسجيل 28 بلاغاً جنائياً في المركز منذ بداية العام، وحتى نهاية أغسطس، لافتاً إلى أنه لوحظ زيادة أعداد مرتادي البحر بعد افتتاح الشواطئ الليلية، وزيادة أعداد الفنادق، حيث يشرف المركز على مساحة شواطئ تبلغ 73 كيلو متراً مربعاً في كافة أنحاء الإمارة، مشيراً إلى أن اختلاف الجنسيات، وعدم وجود ثقافة كافية للتعامل مع التعليمات، أبرز التحديات التي يتم التنسيق بشأنها مع عدد من الشركاء، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن المستخدمين.

وأشار العميد السويدي إلى أنه يتم باستمرار إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والسلوكيات على الشواطئ، أو في حالة استخدام الوسائل البحرية المختلفة، ومنها ضرورة يقظة الأسر في حالة اصطحاب الأطفال، ومرافقتهم طوال الوقت، منعاً لوقوع أي حوادث، إضافة إلى عدم القيام بحركات استعراضية متهورة بالجت سكي، حيث تم رصد عدد من المخالفات، منها انتهاء ترخيص الوسيلة البحرية، وعدم الالتزام بارتداء سترة النجاة لمستخدمي الجت سكي، حيث يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، وفي الحالات الخطرة والبليغة، يتم المصادرة، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على حياتهم.

ولفت العميد السويدي إلى أنه تم القضاء نهائياً على المضايقات التي كانت تحدث على الشواطئ، عبر تدابير احترازية عدة، منها الوجود الأمني المستمر، والتوعية، وزيادة اللافتات التحذيرية والتوعوية من قبل بلدية دبي بعدة لغات، وتخصيص مناطق للعائلات فقط، والاجتماع مع أهالي المنطقة، عبر مبادرة ((مجالس الأحياء))، واختيار عدد من المتطوعين للمساهمة في بث روح الأمن والأمان، كما يتم الترويج باستمرار لبرنامج ((أبحِر بأمان)).

وأشار العميد السويدي إلى أنه تم إنقاذ شخص من الجنسية العربية، بعد أن تعرض لانقلاب الجت سكي الذي كان يستقله برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث أدى المزاح بينهم إلى تعرضه للخطر، لافتاً إلى تلقي بلاغ من أحد الأشخاص، يفيد بوجود صديق له يعاني زيادة في الوزن، ولا يتمكن من الصعود على الجت سكي مرة أخرى، بعد أن انقلب به، حيث انتقلت فرقة الإنقاذ بسرعة، وتم انتشاله من المياه، وتقديم الإسعافات اللازمة والاطمئنان عليه.

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