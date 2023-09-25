رئيس المحاكم الابتدائية في دبي يكشف عن مقترح لتعديل مدة رؤية الأب للمحضونين

كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محاكم دبي الابتدائية، عن مقترح بتعديل المادة المتعلقة بمدة رؤية الأب للمحضون بعد الطلاق، والواردة في قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن يوماً واحداً في الأسبوع فقط، وبدون مبيت، لا تكفي الأب للتربية والتوجيه والتأديب.

وقال: ((المادة القانونية التي تتعلق بحق الأب في رؤية أطفاله بعد الطلاق، يجب أن تُعدل، لأن فترة الرؤية التي منحها القانون للأب لا تكفي، إذ إن يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبدون مبيت، مدة ليست منصفة للأب ولا للمحضونين الذين يصلون إلى عمر يكونون فيه محتاجين للأب، لتوجيههم للقيم النفسية، الصحية، الجسدية والعقلية بالشكل الصحيح، وتقويمها تقويماً سليماً، ومتابعة سلوكياتهم، وتعديلها منذ الصغر)).

جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها محاكم دبي في مجلس أم سقيم، برئاسة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، لمناقشة أهم القضايا، والإجابة عن استفسارات الحاضرين.

مذاهب

وقال القاضي الحوسني: ((قانون الأحوال الشخصية في الدولة، مأخوذ من المذهب المالكي، الذي منح الأب يوماً واحداً فقط في الأسبوع لرؤية أطفاله، وبدون مبيت، في حين أن هذا اليوم لا يكفي للأب للتربية والتأديب والرعاية، خصوصاً إذا كانت أعمار هؤلاء الأبناء تسمح بمبيتهم بعيداً عن والدتهم، وإذا كان عمر المحضون فوق 10 سنوات، فمن حقه أن يبيت في منزل والده، لأنه لا أحد يمكنه إنكار أو إغفال دور الأب في التربية والرعاية والتوجيه)).

وأضاف: ((قدمنا مقترحات إلى الجهات المختصة لإجراء تعديل على هذه المادة القانونية، التي تتعلق بالرؤية والمبيت، لتصبح أحد حقوق الأب)).

التعاون وعدم التعنت

ودعا القاضي الحوسني الأمهات، إلى التعاون مع الآباء، وعدم تضييق الخناق عليهم بالتسلح بهذه المادة القانونية، التي لا تمنح الأب الحق في مبيت أبنائه المحضونين عنده في البيت، ولو لمرة واحدة في الأسبوع، وحضهن على عدم التعنت أو التعامل مع الآباء بكيدية وانتقام ((لأن الخاسر الواحد هم الأبناء)).

وأشار إلى أن بعض المطلقين يعتبر المحاكم ساحة للانتقام، ويستخدم الأبناء سلاحاً في ذلك، بعد زرع الكراهية في نفوسهم للطرف الآخر، وهو ما يكون سبباً رئيساً لانحراف هؤلاء نحو الجريمة للخلاص من الأوضاع غير المستقرة، والمشاكل الدائمة بين الأب والأم.

وقال: ((إذا وجد القاضي تعنتاً من الحاضنة أو الحاضن باستخدام حق الحضانة، والوقت المحدد في القانون للرؤية، فإنه يستخدم الغلظة مع الطرف المتعنت))، مشيراً إلى أن نسبة الضبط والإحضار في ملفات التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية لا تتعدى الـ 10 %.

الصلح بين الورثة

من جانبه، قال القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، إن المحكمة تبذل الجهد لعقد الصلح بين الورثة، والتوصل إلى اتفاق وحلول بديلة، قبل ظهور أي نزاع بينهم قد يصل بهم إلى القضاء، ويكون بمثابة حكم قطعي. وأضاف: ((إذا تعذر الصلح والاتفاق، فإن المحكمة تنظر في الخلاف من خلال دائرة قضائية، مشكلة من 3 قضاة، لإصدار الحكم العادل بين الورثة)).

وأوضح أن التركة تنقسم إلى عدة أنواع، منها المنقولات والنقد والأصول، إضافة إلى التركة الإلكترونية - العملة الرقمية- إذا كانت ذات قيمة وقابلة للنقل، مشيراً إلى محكمة التركات، لم تنظر بعد أي قضية تتعلق بهذا النوع من التركات، وإذا ما وصلت إليها، فإنها ستتعامل معها حسب التشريعات.

وأكد أن خلافات الأبناء على المواريث والتركات بعد وفاة الأب ((مشكلة متكررة)) في المجتمع، يعكسها واقع وحيثيات القضايا ذات الصلة المنظورة أمام المحكمة، وأوضح أن علاج هذه المشكلة يكون خلال حياة الأب، وليس بعد وفاته، من خلال وضع تصور أو طريقة لتوزيع ميراثه، وحفظها على شكل وصية، وتعزيز مبدأ الشفافية والأمانة بين الأبناء، وتعريفهم بممتلكاته وشركاته واستثماراته، وصلاحياتِ الابن أو الأبناء الذين يعملون معه في الشؤون الإدارية لها، ودور ونصيب كل واحد منهم مقابل ذلك، وتوثيق جميع المستندات والمعاملات والعقود الخاصة بأملاكه بشكل قانوني ومدققة حسابياً ((حتى لا يختلف الورثة على ذلك، ويختل ميزان العدل في ما بينهم بعد وفاته)).

القانون الأهم

أما القاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، فقال إن قانون الأحوال الشخصية، هو الأهم بين القوانين الأخرى، نظراً لارتباطه بأكبر شريحة في المجتمع، لا سيما المتزوجين الذين شدد على أهمية تحليهم بالوعي والثقافة الأسرية والزوجية، في وقت أشار فيه إلى أن بعض هؤلاء المتزوجين تنقصه الخبرة والحكمة في التعامل مع المشكلات التي تواجهه، ويصل به الحال إلى أروقة المحاكم لحل هذه المشكلات، بدل حلها داخل نطاق الأسرة أو العائلة.

وأوضح القاضي أن قانون الأحوال الشخصية من أسهل القوانين، ولكن تطبيقه يحتمل هامشاً كبيراً من التقدير، كون مواد تعالج مشاعر إنسانية وسلوكيات زوجية، لافتاً إلى أن دور قاضي الأحوال الشخصية، هو إصدار الأحكام بموجب القانون، وليس علاج المشكلات الزوجية والأسرية ((على عكس ما يعتقده البعض))، كما أن دوره لا يحتمل إرضاء طرف على حساب الآخر ((فإذا لم تكن لدى الأطراف رغبة في الصلح والاتفاق، فإن القاضي لا يملك عصا سحرية لتحقيقه)).

وقال: ((القاضي ليس منزهاً عن الخطأ، فقد يصيب في حكمه، وقد يخطئ، وحكمه قابل للطعن، إذا استجدت أية أدلة أو إثباتات تستدعي تغييره، والقاضي مهمته العدل بين الأطراف، لأن الحق لا يعلمه إلا الله، مع العلم أن المحكمة حريصة على الصلح والاتفاق والتسوية والتسامح بين الزوجين)). كما أكد أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحياة الأسرية والزوجية، ابتداء من الخطبة بين الشاب والفتاة، ومروراً بالزواج وأركانه وشروط الموافقة عليه، ثم الحقوق الزوجية المتبادلة، ثم النفقة، وانتهاء بالطلاق، وإثبات الضرر الواقع على أحد الأطراف أو كليهما، وما يترتب عليه من نفقة ورؤية.

واستحضر القاضي المطوع، واقعة ادعى فيها أحد الأزواج، بتعرضه لضرر من زوجته التي كانت تعتدي عليه وتضربه، وتسببت له بكسر عظمي، كونها تمتلك خبرة في الفنون القتالية، مشيراً إلى أن المحكمة أثبتت هذا الضرر، وطلقته من زوجته.

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