محمد بن راشد: أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين ليكون وزيراً للشباب

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شباب وشابات الإمارات المتميزين إلى التقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في منصة ((x)): ((إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/ وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات.. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً بواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً بخدمة تراب وطنه، نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب، الكتابة لنا في مجلس الوزراء، عبر

والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير)).

وخلال اليوم الأول من إعلان سموه، استقبلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات.

رؤية

تعد رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء الإنسان والاستثمار في شباب الوطن، نموذجاً يحتذى به في مسيرة البناء والتنمية وصناعة قادة المستقبل، وأرسى سموه منظومة متكاملة لإعداد جيل قيادي من شباب الإمارات، متسلح بالعلم والمعرفة والابتكار، وملم بتغييرات العصر ومواكبة التطورات العالمية، وقادر على تحقيق النجاح بكل ثقة واقتدار، عبر مدرسة سموه المتميزة في القيادة، والتي تستند إلى رؤية شمولية، أساسها بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

قدرات الشباب

ويؤمن سموه بقدرات شباب الإمارات، ويحرص دوماً على صناعة الإنسان أولاً، والتأكيد على أهميته كياناً منتجاً قادراً على القيادة والإنجاز، خدمة لقضايا شعبه ودولته، ويتجسد ذلك بمنحه القيادات الشابة من أصحاب الخبرات الفتية، الفرص للقيادة والإبداع، بما يضمن تأسيس أجيال من القادة، قادرة على تولي زمام القيادة، متى استدعت الحاجة لذلك، وهذا ما يخدم خطط ورؤية دولة الإمارات، وقهر المستحيل، بخلق الطموح واستشراف والعمل على تحقيقه، ويعمل سموه دائماً على تمكين شباب الإمارات والاستثمار في طاقاتهم، وبناء القيادات الشابة، لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة، ورفدها بالدماء الجديدة، إذ يؤمن سموه بشباب الإمارات وقدراتهم، باحتسابهم ثروة الوطن المتجددة، إذ يعد سموه بناء الإنسان أساس بناء الأوطان.

أداة للتنمية

وحرص سموه على ترسيخ وسائط التواصل، أداة للتنمية، ومنصة للفكر، وجعلها برلماناً مفتوحاً للجميع، وعبر استخدامها منصة دائمة لطرح الأفكار والموضوعات والمبادرات التي تنفع الناس، وتنشر الخير في المجتمع، وتكللت مبادرات سموه بالنجاح، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، ووظف سموه حسابه الرسمي في منصة ((x))، لطرح الأفكار الخلاقة المبدعة، وإشراك المتابعين في إبداء الرأي، وتعزيز الروح الإيجابية، والكشف عن المبادرات والمشروعات والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، كما يحرص سموه عبر هذه المنصة على إخطار المواطنين والمقيمين بصورة دورية، بنتائج اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها، والتنويه بأهمية القرارات المتخذة، ومدى تأثيرها في حياتهم، بهدف إشراك المواطنين، وزيادة وعيهم، بما يدور حولهم من تطور وتنمية.

كما يحرص سموه عبر هذه المنصات، على مشاركة جمهوره، آراءه ومبادئه وأنشطته ولقاءاته وزياراته الرسمية والتفقدية للمشروعات والمبادرات والبرامج الحكومية وغيرها، إضافة إلى ذلك، يستخدم سموه وسائط التواصل الاجتماعي، للتعبير عن تفاعله مع شعوب العالم، وعن آرائه الشخصية، وفلسفته، وتجربته قائداً وإنساناً، ولتحفيز المجتمع على العمل بروح الفريق الواحد والإنجاز وتعزيز الإنتاج.

قيادات شابة

كما يحرص سموه على أن يكون قريباً من الشباب ومن أفكارهم، باستغلال منصات وسائط التواصل الاجتماعي للتواصل مع فئة الشباب، ومبادرة سموه الدائمة لتبني أحلامهم وتجسيد طموحاتهم، إيماناً من سموه بأن المستقبل للشباب، وأن رسالته في الحياة، هي تسخير جميع الإمكانات في البلاد لصناعة المستقبل، إذ يقول سموه: ((أستطيع القول إن وسائط التواصل الاجتماعي اليوم، أصبحت قوة مؤثرة، وبرلماناً مفتوحاً، وإعلاماً لا يمكن الالتفاف عليه)).

تمكين الشباب

ويسعى سموه دائماً إلى البحث عن القيادات الشابة، وصناعة الأمل، وتمكينها وتحفيزها على العمل فريقاً واحداً، متمكناً بالعلم والمعرفة، لخدمة وطنه وشعبه في جميع ميادين العمل، إذ تهدف رؤية سموه إلى بناء الإنسان، وتعزيز القدرات، وخلق البيئة المواتية للإبداع والابتكار، وتركز هذه الرؤية على تمكين القيادات الشابة والواعدة الطموحة لصناعة مستقبل استثنائي للدولة، عبر خلق الفرص لأبناء الإمارات، وتدريبهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، الذي يتطلب طاقات وطنية كفؤة، مدركة التحديات، وقادرة على قيادة المسيرة على أسس مبتكرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها عالمياً.

وأسهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتخطيط سموه الاستباقي، في إعداد القادة، وبناء قيادات جديدة، تستقي من فلسفة سموه مبادئ التميز والريادة، وتستطيع التخطيط والمنافسة، ومواكبة متغيرات المستقبل كافة، وتسهم في صناعة مستقبل الإمارات، عبر العمل الدؤوب والسرعة المناسبة للاستجابة للمتغيرات المستقبلية، وتتميز بقدرتها على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

منظومة قيادية تستشرف احتياجات المستقبل

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المبادرات والبرامج، والتي تتضمن إنشاء مجالس شبابية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وإطلاق دليل متكامل لقيم الشباب الإماراتي، ليكون مرجعاً رئيساً في المواد التربوية والإعلامية الخاصة بتشكيل وعي الشباب الإماراتي، ووجّه سموه برسم استراتيجية وطنية طويلة الأمد للشباب، من خلال إشراك الشباب، وإطلاق برنامج مشترك مع البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لتطوير مهارات الشباب في تمثيل الدولة عالمياً.

كما وجّه سموه بالاستماع للشباب، ونقل الحلول من وجهة نظر الشباب، حتى تستطيع الحكومة خلق أفضل بيئة لهم، ليستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، من خلال ما يرونه مناسباً، وما يطلبونه من الجهات الحكومية، مؤكداً سموه أن الاهتمام بالشباب ركيزة أساسية، تعمل عليها كافة الجهات الحكومية والخاصة، المدنية والعسكرية، لأن الإمارات هي دولة شابة، وستستمر في بناء مستقبلها اعتماداً على الشباب.

نهج ثابت

والاستعانة بالشباب في مناصب وزارية وقيادية، ليس بجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ففي عام 2016، اعتمد سموه تعيين وزيرة من الشباب حديثي التخرج، معلناً تعيين معالي شما المزروعي (22 عاماً)، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ورئيسة لمجلس الشباب، لتكون أصغر وزيرة في العالم، وعام 2017، أعلن سموه عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات ((تجديداً للدماء وتحفيزاً للتغيير))، بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، حيث قال سموه حينها: ((تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بعمر 27، نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، وتعيين سارة الأميري (30 عاماً)، وزيرة للدولة، لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة)).

ويؤكد سموه دوماً حرص قيادة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي، بما يلبي متطلبات كل مرحلة، مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

كما يؤكد سموه أن ((التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي، هو الطريق إلى التفوق، مؤكداً أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة، تدرك متطلبات كل مرحلة)).

ممارسات

وأصبح نموذج سموه للقيادة جزءاً من الممارسات القيادية الراسخة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وأسهمت مخرجات برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، في توفير العديد من قيادات الصف الأول في الكثير من القطاعات الحيوية، في الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وبما يشمل كذلك القطاع الخاص.

ويقدم ((مركز محمد بن راشد لإعداد القادة))، منذ انطلاقته الأولى عام 2003، برامج متطورة عالمية المستوى، ساهمت في إعداد وتأهيل وبناء قيادات المستقبل، وإعداد نخبة من قيادات الصف الأول المتخصصة والمدربة في مراكز حيوية ومؤثرة إيجاباً، ضمن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

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