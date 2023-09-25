خلال استطلاعين.. بايدن يتجاوز ريغان بنسبة استياء الأمريكيين

تجاوز الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ريغان في بنسبة استياء الأمريكيين خلال استطلاعين للرأي.

وعكست نتائج الاستطلاعين الجديدين في الولايات المتحدة حالة من الاستياء وعدم الرضا بين الناخبين الأمريكيين عن كيفية سير فترة بايدن، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أن نسبة الرفض تجاه بايدن، البالغة 56% في استطلاعي «واشنطن بوست إيه بي سي نيوز»، و«إن بي سي نيوز»، هي علامة تحذير للحزب الديمقراطي، في وقت يخوض فيه بايدن سباقاً متقارباً مع الرئيس السابق دونالد ترامب في معظم استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات العامة.

وأفاد أن 44% في استطلاع رأي «واشنطن بوست إيه بي سي نيوز»، قالوا إنهم في وضع أسوأ من ذي قبل، وهي أعلى نسبة لأي رئيس في استطلاع للرأي منذ الرئيس الأسبق ريغان عام 1986.

وفي استطلاع «إن بي سي»، كانت نسبة الرفض تجاه بايدن هي الأعلى لهذا النوع من الاستطلاعات خلال فترة رئاسته.

ولمست غالبية الناخبين، الذين جرى استطلاع آرائهم في استطلاع «واشنطن بوست إيه بي سي»، أن الاقتصاد وأسعار الأغذية والطاقة والغاز ومعدل البطالة ومتوسط الأجور كانت كلها إما ضعيفة أو ليست جيدة جداً.

وكان استطلاع رأي أجرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية نُشرت نتائجه في السابع من الشهر الجاري، قد أظهر أن 80% من الناخبين من ذوي الميول الديمقراطية، عبَّروا عن رفضهم لفترة رئاسية ثانية لبايدن.

وفي شهر مايو العام الجاري، كشف استطلاع للرأي أجرته «صحيفة واشنطن بوست» وقناة «إيه بي سي» الأمريكيتان، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب يتفوق على الرئيس بايدن بسبع نقاط مئوية في سباق انتخابات عامة، إذ حصل ترامب على 49% مقابل 42% لبايدن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز