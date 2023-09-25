دبي ضمن أقوى مراكز التقنية المالية عالمياً

أكدت ((فوربس))، نجاح دبي في ترسيخ مكانتها بقوة بين أقوى المراكز التي تنتشر فيها التقنية المالية ((فينتك)) على مستوى العالم، حيث باتت الإمارة عن جدارة واحدة من أهم عواصم ((فينتك)) عالمياً خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير أمس عن أبرز 10 فعاليات مشهودة يترقبها العالم في مجال ((فينتك)) في الفترة المتبقية من العام الجاري، وكذلك على مدار العام المقبل أن ((قمة دبي للتقنية المالية))، والمنتظر أن تُقام يومي السادس والسابع من مايو المقبل، تُعد واحدة من أبرز هذه الفعاليات العشر.

وأضافت إن دبي باستضافتها فعالية عالمية مثل هذه، تُعلن رغبتها في البقاء ضمن صدارة صناعة ((فينتك)) موضحةً أن دبي ستكون في استضافتها هذه الفعالية مقصداً لكبار الأطراف المتخصصة في صناعة ((فينتك)) على مستوى العالم. ولفتت ((فوربس)) إلى أن ((قمة دبي للتقنية المالية)) في مايو المقبل تهدف إلى تحديد معيار عالمي للطريقة التي تتعامل بها الحكومات والشركات على السواء مع قضية الابتكار في مجال الخدمات المالية.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن أجندة ((قمة دبي للتقنية المالية)) أو قائمة الضيوف والمتحدثين فيها، فإن الفعالية يقيناً ستعالج قضايا رئيسة تتعلق بالابتكار المالي، ومن أهمها المدفوعات الرقمية، والتمويل المفتوح، وتطبيق مفهوم الاستدامة في الخدمات المالية، فضلاً عن قضايا تقنية عامة كالموجة المستقبلية من الإبداع في التعامل مع الشبكة الدولية للمعلومات، والتي يُشار إليها باصطلاح ((ويب 3)).

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