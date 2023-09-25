عقار هو الأول من نوعه في العالم.. تطوير دواء يساعد على إنبات أسنان جديدة

تعمل شركة أدوية يابانية ناشئة على تطوير دواء جديد يحفز على انبات أسنان جديدة للبشر بدلا عن تلك التي فقدت، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم.

وتستهدف الشركة طرح الدواء في الأسواق بحلول عام 2030.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه من المتوقع أن تبدأ شركة "توريجيم بيوفارما"

التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024 للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في انبات أسنان جديدة في الفئران في عام 2018.

يشار إلى أنه لدى معظم الأشخاص "براعم أسنان" لديها القابلية لأن تصبح سنا جديدا، وذلك إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، على الرغم من أن تلك البراعم عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.

وابتكر الفريق عقارا يعمل على تثبيط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان. ويعمل الدواء على هذه البراعم ويحفز نموها.

ويعتزم الفريق إجراء تجربة سريرية للدواء بحلول عام 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات والذين يعانون من فقدان الأسنان والذين يولدون بدون بعض أو كل الأسنان الدائمة. كما أن العقار يمنح الأمل للبالغين الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز