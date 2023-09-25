النيجر تحظر الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي في تصاعد للتوترات السياسية

(MENAFN
) قررت الحكومة العسكرية في النيجر منع الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوترات السياسية والدبلوماسية بين النيجر وفرنسا.
وجاء في الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، بما في ذلك طائرات إير فرانس الفرنسية."
ووفقًا للرسالة، يظل المجال الجوي مغلقًا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك التي تحصل على ترخيص خاص من السلطات. هذا القرار يأتي بعد أن قررت النيجر إغلاق مجالها الجوي في وقت سابق بسبب مخاوف من تدخل من دول مجاورة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات بين النيجر وفرنسا على خلفية الأحداث السياسية والانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو وأدى إلى إطاحة الرئيس محمد بازوم. وقد هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المختار ديمقراطيا إلى السلطة.
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