الاتحاد الأوروبي يحذر الصين بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا

(MENAFN
) أبدى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، الاثنين، تحذيراً حيال موقف الصين من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أكد أن رفض بكين إدانة هذا العمل "يضر بصورتها". وأكد دومبروفسكيس أن الشركات الأوروبية تشعر بقلق متزايد إزاء الاتجاه الذي تتبناه الصين، وأن الكثير منها يبدي تساؤلات حول وضعها في هذا البلد.
كما أوضح المفوض في حديثه أمام الطلاب في جامعة تسينغهوا في بكين، أن هناك خطرا يتعلق بسمعة الصين، مؤكدا أن موقفها الحالي يؤثر بشكل سلبي على صورتها لدى المستهلكين الأوروبيين، وأيضا لدى الشركات.
كذلك أشار إلى أن الصين كانت تعتمد دائماً على مبدأ سلامة الأراضي كأساس للدبلوماسية الدولية. إلا أن الحرب التي يخوضها الروس ضد أوكرانيا يُعتبر انتهاكا صارخا لهذا المبدأ.
في حين أوضح دومبروفسكيس أن الصين كانت دائما تدعو إلى حرية الدول في اختيار مسار التنمية الخاص بها. ومن هنا يصعب على الاتحاد الأوروبي فهم الموقف الصيني من حرب روسيا ضد أوكرانيا، حيث إنها تعتبر هذه الحرب انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية التي كانت تدعمها الصين.
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