اسرائيل تعزل نفسها بمناسبة يوم الغفران وتنشر الاف الجنود والعناصر الامنية وتحول القدس الى ثكنة عسكرية

وينعكس الاحتفال بيوم الغفران على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وداخل مناطق الـ 48 حيث فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا امنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية ودفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى داخل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى امتداد خطوط التماس والى تشديد الحصار على قطاع غزة تنفيذا لأوامروزير الحيش الاسرائيلي يوآف غالانت الذي أمر أيضا بالرد الحازم على أي عمل يخل بالأمن حسب تعبيره . وعززت القوات العسكرية والشرطية الاسرائيلية تواجدها في انحاء مناطق الـ”48′′ و في مدينة القدس المحتلة حيث اقامت حواجز على الشوارع التي تفصل بين شرق المدينة وغربيها لمنع تنقل السيارات الى الجانب الغربي خلال هذه الفترة وذكر العديد من المواطنين ان الجنود الاسرائيليين قد شددوا من إجراءاتهم العسكرية على مختلف الحواجز المنتشرة سواءا تلك بين المحافظات او التي على خطوط التماس مع مناطق الخط الاخضر ومدينة القدس ذاتها .



وبحسب ناطق اسرائيلي فانه قد جرى نشر نحو عشرة الاف جندي وشرطي ورجل امن في مختلف المناطق" الـ48 والضفة الغربية وداخل القدس وعلى حدود قطاع غزة" وفي ذات الاتجاه فقد فضل المئات من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المدن الفلسطينية في اسرائيل ان يقضوا فترة العيد في عدد من المدن الفلسطينية اذ وصولها قبل الاغلاق الامني وسيمكثون فيها بعد انتهاء عطلة هذا العيد هذا ولم يتمكن مئات المواطنين الذي كانوا في زيارة للأردن أو خارجه من العودة إلى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي خلال هذه الفترة حيث عادوا إدراجهم نظرا للإجراءات البطيئة التي نفذتها القوات الإسرائيلية عبر هذا المعبر صباح الثلاثاء حيث تم إغلاقه بالكامل قبل ساعات الظهر ولم يتسنى لهؤلاء من العودة إلى بلدهم إلا يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء حالة الشلل التام في إسرائيل. ويعتبر يوم الغفران اليهودي هو اليوم الأقدس في الدين اليهودي حيث ذكر في سورة” تعمونا” بالتوراة والذي يعتبر آخر أيام التوبة العشرة من بداية السنة العبرية و يعتكف كل اليهود في الكنائس ليطلبوا المغفرة من الله على الأعمال التي قاموا بها، ولذلك يعتبر هو اليوم الأهم في السنة العبرية ، ولكن هذا اليوم الذي مضى على الاحتفال به نحو خمسة آلاف سنة له ذكريات مؤلمة عند الإسرائيليين حينما فوجئت إسرائيل بحرب أكتوبر التي شنتها كلا من مصر وسوريا على إسرائيل التي كانت غارقة بالاحتفال بهذا اليوم وتعيش حالة من الشلل والعزلة التامين فقامت الطائرات المصرية بتوجيه الضربة الأولى للطيران الإسرائيلي الذي كان جاثما في مكانه بالمطارات العسكرية المختلفة ليتكبد سلاح الجو الإسرائيلي الخسائر الأكبر في تاريخه ومن ثم دخلت إسرائيل الحرب وهي غير مجهزة بالكامل مما أدى إلى إصابتها بإخفاقات عسكرية كبيرة حيث اعتبرت هذه الحرب هي الحرب الأخطر التي هددت وجود إسرائيل برمتها ولذا فان لهذه الحرب التي وقعت في يوم الغفران ذكريات اليمة لا تنسى بالنسبة لليهود الذين كانوا صياما حسب العديد من مراقبيهم .