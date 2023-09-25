وفد سعودي يزور رام الله هذا الأسبوع

وبحسب ادعاءات مصادر اعلامية اسرائيلية فقد قال مسؤول فلسطيني، أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم في فلسطين، نايف السديري، وهو ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن جهوداً جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن التطبيع لا يزال بعيد المنال؛ لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقاً دفاعياً مع واشنطن وبرنامجاً نووياً مدنياً للسعودية.

ومن بين المسائل التي يتعين تسويتها أيضا القضية الفلسطينية، والدعوات إلى إحياء ما يُسمى بعملية "سلام" تفضي إلى "حل الدولتين".

وقال الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق "سلام" في الشرق الأوسط قبل منح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، في حين دعا وزير الخارجية السعودي أيضاً إلى إحياء هدف "حل الدولتين".

من جهته قال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين: إن جملة المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية "لن تشكل عائقاً" أمام التوصل إلى اتفاق تطبيع.

ونفى كوهين في مقابلة مع قناة "كان" أن تكون السلطة الفلسطينية قد طالبت بتحويل جزء من مناطق "ج" في الضفة الغربية التي تحوز "إسرائيل" فيها الصلاحيات المدنية والأمنية، إلى سيطرتها.

وشدد كوهين على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لم يكن ليتحدث عن "التقدم في مسار التطبيع لولا أن هذا الأمر بات في متناول اليد"، مضيفاً أن "تصريح ابن سلمان حول التقدم باتجاه اتفاق التطبيع يكتسب أهمية تاريخية".

واعتبر أن "إسرائيل يمكنها الموافقة على الشروط التي وضعتها السعودية للتطبيع" وفق قوله، مشدداً على أن اتفاق التطبيع سيسهم في تعزيز (الأمن الإسرائيلي) ولن يمس بالتفوق الإسرائيلي العسكري."

وتوقع كوهين أن "تنضم ست أو سبع دول عربية وإسلامية إلى مسار التطبيع بعد إعلان التطبيع بين (إسرائيل) والسعودية".

وكان بنيامين نتنياهو قد قال في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نقترب من التوصل إلى "السلام" مع المملكة العربية السعودية، وسيفتح المجال أمام "السلام" في عموم المنطقة، و"السلام" بين السعودية و"إسرائيل" سيخلق شرقاً أوسط جديداً".