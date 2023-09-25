مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.

واقتحم أمس 673 مستوطنا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.

ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.



