واينت: غالانت على حدود غزة لتقييم الوضع الأمني

ولفت الموقع إلى أن "غالانت زار المنطقة واستمع إلى نظرة عامة من القادة الميدانيين، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها الأيام الأخيرة على حدود غزة".

وأضاف الموقع، أن وزير الجيش الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ورئيس قوات الأمن ورئيس شعبة العمليات.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في منطقة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بحسب تقييم الوضع، تقرر تعزيز كتيبة في منطقة فرقة غزة، على أن تصل تعزيزات القوات إلى كتيبة "جفعاتي"، التي ستتولى المهام الدفاعية على السياج".

وشهد قطاع غزة عند السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، فعاليات احتجاجية شارك فيها آلاف المتظاهرين، تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار الحصار على قطاع غزة.



