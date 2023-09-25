عشرون عاما على رحيل إدوارد سعيد





رام الله 25-9-2023 وفا- في مثل هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر عام 2003، رحل المفكر والكاتب والناقد والموسيقي والأكاديمي الفلسطيني إدوارد سعيد.

وُلد إدوارد وديع سعيد في مدينة القدس المحتلة في الأول من تشرين الثاني عام 1935، وهو مُنظّر أدبي فلسطيني وحامل للجنسية الأميركية، وكان أستاذا جامعيا للغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ومن الشخصيات المؤسسة لدراسات ما بعد الكولونيالية، ومدافعا عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

عاش إدوارد سعيد لغاية عمر (16 عاما) متنقلا بين القاهرة والقدس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1951 بعد طرده من المدرسة، نظرا إلى شقاوته، وتلقى تعليمه في جامعتي برنستون وهارفارد في الولايات المتحدة.

عام 1977، أصبح إدوارد سعيد أستاذا مساعدا للغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا، وفي وقت لاحق أستاذا للسلطنات القديمة وتأسيس حقوق الإنسان.

وعمل سنة 1979 أستاذا زائرا في جامعة جونز هوبكينز، وأستاذا زائرا في جامعة ييل، وحاضر في أكثر من مئة جامعة، فيما حصل سنة 1992 على منصب أستاذ جامعي وهو أعلى درجة علمية أكاديمية في جامعة كولومبيا.

كما عمل إدوارد سعيد رئيسا لجمعية اللغة الحديثة، ومحررا في فصلية دراسات عربية، وعضواً في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، وعضو تنفيذ في نادي القلم الدولي، والأكاديمية الأميركية للفنون والآداب، والجمعية الملكية للأدب، والجمعية الأميركية للفلسفة.

دعي عام 1993 لإلقاء محاضرات في البرنامج الإذاعي السنوي لدى "بي بي سي"، كما كان ينشر بشكل دوري مقالات في دورية "ذا نيشن" وصحيفة الجارديان، ومجلة "لندن ريفيو أوف بوكس"، وصحيفة "ليموند ديبلوماتيك"، وصحيفة "كونتربونش"، وصحيفة الأهرام، وصحيفة الحياة.

تُرجمت كتاباته إلى ست وعشرين لغة، وشملت أمورا سياسية وأدبية، وشؤون الشرق الأوسط، والموسيقى، والثقافة.

كما يوجد لإدوارد سعيد 18 كتابا في مواضيع مختلفة، لكن كان كتاب الاستشراق من أهم أعماله مشكلا بداية فرع العلم الذي يُعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية. واعتبر أن ظاهرة الاستشراق ما كانت إلا تلبية لمتطلبات الدول الاستعمارية.

وتبعه بكتابين هما "مسألة فلسطيني" سنة 1979 وكتاب "تغطية الإسلام" سنة 1980 اللذين اعتبرهما سعيد تكملة لكتاب الاستشراق، لتشكل سلسلة من الكتب يحاول فيها أن يشرح العلاقة القائمة في العصر الحديث بين العرب والإسلام والشرق عموما، والغرب متمثلا ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة خصوصا.

وأصدر أول أعماله الأدبية عام 1966 وهو جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية، وصدرت آخر أعماله في عام 2006 المواطن المتناقض، والنموذج الأخير: الموسيقى والأدب ضد التيار، بينما كانت أهم أعماله كتاب "الاستشراق" الذي صدر عام 1978.

توفي عن عمر ناهز (67 عاما) بعد صراع دام 12 عاما مع مرض ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن "اللوكيميا" ودُفن في مقبرة برمانا الإنجيلية في جبل لبنان، فيما أعادت جامعة بيرزيت سنة 2004 تسمية مدرستها الموسيقية باسم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تكريماً له.



