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الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

9/25/2023 2:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا بلغت حتى الآن 64.


وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، في بيان صادر عن الوزارة، إنه بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع الوزارة وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا، للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها.


وتابع أنه لهذا الغرض أشرفت الوزارة على تشكيل لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني، خاصة في مدينة درنة المنكوبة، مضيفا أنه وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدا، بالإضافة لما يزيد عن 10 فلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين وجارٍ البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسر في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.

وفا


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