السير تكشف سبب الأزمة الخانقة قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة
التاريخ
9/25/2023 2:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وقع حادث صدم بين مركبتين مما أدى لانقلاب أحدهما واصطدامها بعامود، قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة، الأمر الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة وفق إدارة السير.
وقالت السير في منشور لها عبر الفيسبوك إن كوادرها المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على التعامل مع أثر الحادث، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها.
ودعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
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