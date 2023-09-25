Monday, 25 September 2023 10:42 GMT

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة

9/25/2023 2:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث صدم بين مركبتين مما أدى لانقلاب أحدهما واصطدامها بعامود، قرب اشارة الصوامع باتجاه الجويدة، الأمر الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة وفق إدارة السير.


وقالت السير في منشور لها عبر الفيسبوك إن كوادرها المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على التعامل مع أثر الحادث، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها.
ودعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.


MENAFN25092023000208011052ID1107132576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث