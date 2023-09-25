Monday, 25 September 2023 10:42 GMT

هجوم بزجاجتين حارقتين على سفارة كوبا في الولايات المتحدة

9/25/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد وزير الخارجي الكوبي، رودريغيس باريليا، بأن مجهولا ألقى زجاجاتين حارقتين إلى مبنى سفارة كوبا في الولايات المتحدة.
وكتب الوزير في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "في مساء 24 سبتمبر الجاري، تعرضت السفارة الكوبية في الولايات المتحدة لهجوم إرهابي قام به شخص ألقى زجاجتين حارقتين... يتم توضيح ملابسات الحادثة".


وأشار باريليا إلى أنه لم تقع إصابات بين الموظفين، متابعا أن الهجوم هو الثاني منذ عام 2020 الذي أطلق فيه رجل مجهول النار على السفارة ببندقية هجومية.

RT

MENAFN25092023000208011052ID1107132575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث