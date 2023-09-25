هجوم بزجاجتين حارقتين على سفارة كوبا في الولايات المتحدة
التاريخ
9/25/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفاد وزير الخارجي الكوبي، رودريغيس باريليا، بأن مجهولا ألقى زجاجاتين حارقتين إلى مبنى سفارة كوبا في الولايات المتحدة.
وكتب الوزير في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "في مساء 24 سبتمبر الجاري، تعرضت السفارة الكوبية في الولايات المتحدة لهجوم إرهابي قام به شخص ألقى زجاجتين حارقتين... يتم توضيح ملابسات الحادثة".
وأشار باريليا إلى أنه لم تقع إصابات بين الموظفين، متابعا أن الهجوم هو الثاني منذ عام 2020 الذي أطلق فيه رجل مجهول النار على السفارة ببندقية هجومية.
RT
MENAFN25092023000208011052ID1107132575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.