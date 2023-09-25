كيفية تمكين الوضع الأحادي اللون على هواتف غالاكسي

لا تقلل هذه الميزة فقط من وقت استخدام الشاشة، بل تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر مثل عمى الألوان. بالإضافة إلى ذلك، عند تنشيطها على هاتف مزود بشاشة OLED، يمكن أن يؤدي وضع التدرج الرمادي إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وزيادة عمر البطارية.



إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج الذكية، فإليك دليل سريع حول كيفية تمكين وضع التدرج الرمادي على جهاز Galaxy الخاص بك، وفقًا لما ذكرته صحيفة إنديان إكسبرس:



يمكنك العثور على إعدادات الوضع الأحادي اللون لهواتف غالاكسي الذكية التي تعمل بنظام OneUI 6 ضمن قائمة "الأوضاع والمسارات".



يمكنك تفعيل هذه الميزة عن طريق تنشيط وضع السكون على هاتفك الذكي.

انتقل إلى الإعدادات ثم إلى الأوضاع والمسارات، ثم قم بتشغيل وضع السكون لتمكين وضع التدرج الرمادي أحادي اللون.



يمكن تعطيل وضع التدرج الرمادي يدويًا.



توفر سامسونج أيضًا خيارًا للمستخدمين لإعداد تمكين وضع التدرج الرمادي وتعطيله تلقائيًا في أوقات محددة. لتنشيط وضع السكون ووضع التدرج الرمادي بسرعة، يمكنك أيضًا إضافة اختصار إلى قائمة الإعدادات السريعة.



يؤدي تمكين وضع السكون إلى تنشيط وضع "عدم الإزعاج" أيضًا. لذا إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات أثناء وجودك في وضع التدرج الرمادي على هاتفك الذكي من سامسونج، فتأكد من تعطيل "عدم الإزعاج".



بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإقران ساعة غالاكسي بهاتفك الذكي، سيتم أيضًا تنشيط وضع التدرج الرمادي نفسه على الساعة الذكية.



هناك طريقة أخرى لتمكين وضع التدرج الرمادي على هاتف غالاكسي، وهي تنشيط مربع "تصحيح الألوان" من قائمة الإعدادات السريعة."

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