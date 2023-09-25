Monday, 25 September 2023 10:42 GMT

كيفية تمكين الوضع الأحادي اللون على هواتف غالاكسي

9/25/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكتسب وضع التدرج الرمادي أحادي اللون على الهواتف الذكية الحديثة زخمًا في السنوات الأخيرة، وذلك لما له من ميزات عديدة.

لا تقلل هذه الميزة فقط من وقت استخدام الشاشة، بل تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر مثل عمى الألوان. بالإضافة إلى ذلك، عند تنشيطها على هاتف مزود بشاشة OLED، يمكن أن يؤدي وضع التدرج الرمادي إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وزيادة عمر البطارية.


إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج الذكية، فإليك دليل سريع حول كيفية تمكين وضع التدرج الرمادي على جهاز Galaxy الخاص بك، وفقًا لما ذكرته صحيفة إنديان إكسبرس:


يمكنك العثور على إعدادات الوضع الأحادي اللون لهواتف غالاكسي الذكية التي تعمل بنظام OneUI 6 ضمن قائمة "الأوضاع والمسارات".


يمكنك تفعيل هذه الميزة عن طريق تنشيط وضع السكون على هاتفك الذكي.
انتقل إلى الإعدادات ثم إلى الأوضاع والمسارات، ثم قم بتشغيل وضع السكون لتمكين وضع التدرج الرمادي أحادي اللون.


يمكن تعطيل وضع التدرج الرمادي يدويًا.


توفر سامسونج أيضًا خيارًا للمستخدمين لإعداد تمكين وضع التدرج الرمادي وتعطيله تلقائيًا في أوقات محددة. لتنشيط وضع السكون ووضع التدرج الرمادي بسرعة، يمكنك أيضًا إضافة اختصار إلى قائمة الإعدادات السريعة.


يؤدي تمكين وضع السكون إلى تنشيط وضع "عدم الإزعاج" أيضًا. لذا إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات أثناء وجودك في وضع التدرج الرمادي على هاتفك الذكي من سامسونج، فتأكد من تعطيل "عدم الإزعاج".


بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإقران ساعة غالاكسي بهاتفك الذكي، سيتم أيضًا تنشيط وضع التدرج الرمادي نفسه على الساعة الذكية.


هناك طريقة أخرى لتمكين وضع التدرج الرمادي على هاتف غالاكسي، وهي تنشيط مربع "تصحيح الألوان" من قائمة الإعدادات السريعة."
24

MENAFN25092023000208011052ID1107132574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث