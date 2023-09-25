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مصرع 8 مهاجرين غير شرعيين ومواطن بانقلاب شاحنة وسط تونس

9/25/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي 9 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، غالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين، في حادث مروري وقع في ولاية القيروان، وسط تونس.
وقال المدير الجهوي للحماية المدنية في منطقة القيروان العميد حمدي الوصيف، إن "9 أشخاص، 8 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتونسي، لقوا حتفهم في حادث سير وسط البلاد، إثر انقلاب شاحنة تقل 12 مهاجرا من جنوب الصحراء وتونسيين اثنين، أمس الأحد".


وأشار الوصيف إلى أن "سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت للمكان، وتم نقل الجثث و3 مصابين بجروح متنوعة الخطورة إلى مستشفيات المنطقة".

RT

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