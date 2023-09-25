أسعار الذهب الأسود تزداد مع توقعات نقص الإمدادات والقلق من رفع أسعار الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعًا اليوم الاثنين بتاريخ 25 أيلول 2023، حيث كان تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد قرار موسكو بفرض حظر مؤقت على صادرات الوقود. تأتي هذه الزيادة في الأسعار وسط استمرار حالة القلق من احتمال رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الطلب على الذهب الأسود.
كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 48 سنتًا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 93.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند إغلاق تداولات يوم الجمعة.
كذلك استمرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند مستوى 90.53 دولار للبرميل، مرتفعةً بمقدار 50 سنتًا أو 0.6 بالمئة.
في حين علق توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس، قائلًا: "بدأت أسعار الذهب الأسود الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل. وتأتي هذه التحركات في ظل رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول".
وجدير بالذكر أن كلا العقدين (برنت وخام غرب تكساس الوسيط) قد أنهيا سلسلة مكاسب استمرت لمدة 3 أسابيع قبل أن يتراجعا الأسبوع الماضي نتيجة القلق الناجم عن قرار الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، مما أثر على القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف حول الطلب على الذهب الأسود.
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