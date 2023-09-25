المستثمرون يراقبون أداء أسهم شركات الاكتتابات الجديدة في الأسواق المالية الأمريكية

(MENAFN
) يُراقب المستثمرون بعناية أداء أسهم شركات الاكتتابات الجديدة في الأسواق المالية الأمريكية، بهدف فهم المستقبل المتوقع لسوق الاكتتابات الأولية العامة بعد مرور 18 شهرًا من الخمول النسبي فيما يتعلق بالطروح الجديدة.
كما شهدت أسهم شركتي "آرم" و"إنستاكارت" تراجعًا في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، بعدما قدم المحللون تقييمات ضعيفة نسبيًا لهما في الأسواق. هبطت أسهم "آرم" بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 51.23 دولارًا، ووصلت في إحدى الجلسات إلى 50.35 دولارًا، ما يقل عن سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 51 دولارًا الذي تم تحديده في 13 أيلول.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن أسهم "آرم" قد ارتفعت في يومها الأول في وول ستريت، ولكنها تراجعت في الجلسات التالية. وفيما يتعلق بأسهم تطبيق توصيل البقالة "إنستاكارت"، هبطت بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 30.02 دولارًا، وهو سعر قليلًا أعلى من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 30 دولارًا.
وفي تقرير للعملاء، أصدر محلل "بي تي آي جي" جيك فولر تصنيفًا "محايدًا" لشركة "إنستاكارت"، وحذر من التنافس الشديد الذي تواجهه الشركة من "دورداش" و"أوبر" في سوق توصيل البقالة الذي يتوسع ببطء. تلك التقييمات تلقي الضوء على التحديات والتغيرات الحالية في سوق الاكتتابات العامة وتأثيرها المحتمل على توجه الشركات الجديدة في هذا القطاع واستقبال المستثمرين.
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