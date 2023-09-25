اليابان تسعى لتخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا

(MENAFN
) تخطط اليابان للبدء في محادثات مع الحكومة الماليزية لتخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا، تبعاَ لتقرير نشرته جريدة "نيكي"، دون أن تكشف عن تفاصيل حول مصدر المعلومات التي أوردتها. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود اليابان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تهدف الحكومة اليابانية إلى نقل وتخزين الانبعاثات الكربونية خارج حدود البلاد، ومن المتوقع أن تبدأ في هذه الجهود في عام 2028.
كما من المتوقع أن يلتقي وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بمسؤولين تنفيذيين من شركة النفط الماليزية الحكومية "بتروناس" في مؤتمر يعقد في اليابان اعتبارًا من يوم غد الاثنين. سيتم خلال هذا المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشروع البيئي المشترك بين البلدين.
كذلك يهدف هذا المشروع إلى تخزين ما بين 120 إلى 240 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا تحت سطح الأرض في ماليزيا. وهذا المستوى من التخزين يعادل ما يقرب من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة من الانبعاثات الكربونية الحالية في اليابان. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام اليابان بالمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية على الصعيدين الوطني والعالمي.
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