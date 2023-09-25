صادرات الذهب الأسود الكندي إلى الولايات المتحدة ترتفع في أكتوبر

(MENAFN
) ارتفعت صادرات الذهب الأسود الكندية من الموانئ الأميركية على خليج المكسيك في شهر أكتوبر بشكل ملحوظ، وذلك في ظل تراجع الصادرات الذهب الأسودية من بعض الدول الكبرى مثل روسيا والسعودية. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها أعمال الصيانة التي تجري في مصافي التكرير الأمريكية، مما أدى إلى اعتماد الولايات المتحدة بشكل أكبر على واردات الذهب الأسود الكندي.
كما من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في صادرات الذهب الأسود الكندية إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11 مليون برميل في تشرين الأول. هذا المستوى يعتبر الثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى الأهمية المتزايدة للذهب الأسود الكندي في تلبية احتياجات السوق الأمريكية.
كذلك توقع المصرف المركزي الكندي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب نتيجة لهذه الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والذهب الأسود. وعلى الرغم من هذا الارتفاع المتوقع في التضخم، إلا أن الاقتصاد الكندي يعاني من مرحلة نمو ضعيفة، والتي تعد ضرورية لتخفيف ضغوط التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
في حين يُلاحظ أن الذهب الأسود الكندي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الكندي وتعزيز استقرار الأسعار الداخلية، وهو أمر يعزز من مكانة كندا كمصدر رئيسي للنفط الى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.
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