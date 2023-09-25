شابة تروي تفاصيل صادمة بعد أن أنهت حياة والدتها المسنة في مصر



وفي التفاصيل، قامت السيدة (45 عاما) في الساعات الأولى من صباح الأحد بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وسقوطها قتيلة في الحال.



وبررت السيدة سبب ارتكابها جريمة قتل والدتها، بالقول إن "والدتها لم تسمع الكلام، ولم تنصع لأوامرها".



وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهمة بقتل والدتها وتدعى "اعتماد ك." (سيدة مسنة) 66 عاما بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.



وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.



وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة السيدة للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.



وذكر موقع "فيتو غيت" المصري أن المتهمة بقتل والدتها المسنة بضربها على رأسها، أدلت باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقالت أن والدتها تعاني من مرض نفسي بسبب الشيخوخة.



وأضافت المتهمة أن والدتها كانت ترفض الانصياع لأوامرها "مش بتسمع الكلام"، وفي يوم الواقعة ضربتها على رأسها، وسقطت مغشية على وجهها، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

روسيا اليوم