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العلامات الأولى لأمراض شائعة وخطيرة في العين

9/25/2023 1:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هناك أنواع مختلفة من السرطانات التي يمكن أن تؤثر على العين، بما في ذلك سرطان الجلد العيني وسرطان الخلايا الحرشفية والورم الأرومي الشبكي وسرطان الغدد الليمفاوية.


ويمكن أيضا الإصابة بسرطانات الجلد المحيطة بالعين (سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان خلايا الجلد الحرشفية).


وكشفت الدكتورة نبيلة جونز، أخصائية البصريات والباحثة المشاركة في مجموعة مستشفيات Optegra للعيون، عن سرطان العين الأكثر شيوعا: سرطان الجلد العيني.


وأوضحت: "يمكن أن يحدث هذا في داخل العين (سرطان الجلد العيني / المشيمي) أو في الخارج على الملتحمة، وهو غشاء يقع على الجزء الأبيض من العين".


وحذرت جونز من أنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض، ولكن العلامات الأولى يمكن أن تشمل ما يلي:


- رؤية ضبابية.
- ومضات من الأضواء.
- منطقة مظلمة جديدة.
- ورم.


ومع تقدم السرطان، يمكن أن تستمر الكتل والبقع الداكنة في النمو. ويمكن أيضا أن تنتفخ العين وتصبح مشوهة وقد يحدث فقدان جزئي أو كلي للرؤية.


وتابعت جونز: "هناك بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة (يمكن رؤية أضواء وامضة مع الصداع النصفي على سبيل المثال)".


ومع ذلك، من المهم جدا زيارة طبيب العيون أو الطبيب العام إذا كان لديك أي أعراض جديدة (مثل الأضواء الساطعة) أو أي علامات.

روسيا اليوم


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