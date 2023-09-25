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إيطاليا.. وفاة زعيم المافيا ميسينا دينارو

9/25/2023 1:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام الإيطالية أن زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو الذي ألقت السلطات القبض عليه في يناير بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاما توفي عن عمر 61 عاما.


وكان ميسينا دينارو يعاني من مرض السرطان وقت إلقاء القبض عليه. وبعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة جرى نقله إلى المستشفى من سجن شديد الحراسة في وسط إيطاليا والذي احتجز فيه في البداية.

سكاي نيوز


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