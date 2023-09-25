حزن واسع في السعودية على رحيل مترجم الملوك



وأختير في عام 1968 للعمل في الديوان الملكي السعودي مترجماً للملوك "فيصل، ثم فهد، ثم عبد الله".

وصاغ الراحل منصور الخريجي العديد من المؤلفات وبخاصة تلك التي تكتظ بالتفاصيل التي جمعته بالملوك، فمثلاً نجح في تأليف كتاب "ما لم تقله الوظيفة - صفحات من حياتي"، الذي يضم 366 صفحة يسرد فيها تلك التفاصيل لرجالات الدولة العصاميين، كما يضم الكتاب شيئا من حياته وآلامه ومشواره المهني والشخصي.









روسيا اليوم