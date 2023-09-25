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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

9/25/2023 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدداً من المؤسسات الحكومية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين إجراء الامتحان التنافسي.
وتاليا التفاصيل:














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