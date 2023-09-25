وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء
التاريخ
9/25/2023 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت عدداً من المؤسسات الحكومية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين إجراء الامتحان التنافسي.
وتاليا التفاصيل:
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