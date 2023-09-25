بلدية الخليل تستنكر اطلاق النار على نائب رئيس البلدية

و وصفت البلدية في بيان لها ما جرى بانها استهداف بصورة اجرامية التي يندى لها الجبين كما انها مؤشر خطير يُنذرُ بجر الخليل إلى الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وحذرت البلدية من الجرائم المتلاحقة وعدم ملاحقة الجُناة.

وطالبت البلدية الرئيس والحكومة بضرورة متابعة الوضع الأمني وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء الخليل ولكل من نذر حياته لخدمة المدينة".

وكانت مصادر محلية قد قالت ان مسلحين حاولوا اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل الأسير المحرر "عبد الكريم فراح"، واصابوه بالرصاص واحرقوا مركبته.



