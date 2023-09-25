بلدية الخليل تستنكر اطلاق النار على نائب رئيس البلدية

بلدية الخليل تستنكر اطلاق النار على نائب رئيس البلدية
التاريخ
9/25/2023 1:11:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN / استنكرت بلدية الخليل محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح .
و وصفت البلدية في بيان لها ما جرى بانها استهداف بصورة اجرامية التي يندى لها الجبين كما انها مؤشر خطير يُنذرُ بجر الخليل إلى الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.
وحذرت البلدية من الجرائم المتلاحقة وعدم ملاحقة الجُناة.
وطالبت البلدية الرئيس والحكومة بضرورة متابعة الوضع الأمني وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء الخليل ولكل من نذر حياته لخدمة المدينة".
وكانت مصادر محلية قد قالت ان مسلحين حاولوا اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل الأسير المحرر "عبد الكريم فراح"، واصابوه بالرصاص واحرقوا مركبته.
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