استشهاد شاب متأثراً بإصابته بانفجار شرق غزة قبل أيام

استشهاد شاب متأثراً بإصابته بانفجار شرق غزة قبل أيام
التاريخ
9/25/2023 1:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN /استُشهد شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته في الانفجار الذي وقع بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة قبل عدة أيام.
وقالت مصادر طبية: "إنه تم استشهاد الشاب مجدي غباين متأثراً بإصابته التي
أصيب بها جراء الانفجار الذي وقع شرق غزة قبل أيام".
وبدورها، ذكرت مصادر محلية، استشهاد المواطن/ مجدي ايهاب غباين 18 عام متأثرا بإصابته بانفجار شرق ملكه بتاريخ 13/9/2023.
جدير ذكره أنه باستشهاد
الشاب غباين يرتفع عدد الشهداء في الانفجار الذي وقع شرق ملكة قبل أسبوع إلى 6 شهداء.
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