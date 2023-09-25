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استشهاد شاب متأثراً بإصابته بانفجار شرق غزة قبل أيام

9/25/2023 1:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN /استُشهد شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته في الانفجار الذي وقع بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة قبل عدة أيام.

وقالت مصادر طبية: "إنه تم استشهاد الشاب مجدي غباين متأثراً بإصابته التي
أصيب بها جراء الانفجار الذي وقع شرق غزة قبل أيام".

وبدورها، ذكرت مصادر محلية، استشهاد المواطن/ مجدي ايهاب غباين 18 عام متأثرا بإصابته بانفجار شرق ملكه بتاريخ 13/9/2023.

جدير ذكره أنه باستشهاد
الشاب غباين يرتفع عدد الشهداء في الانفجار الذي وقع شرق ملكة قبل أسبوع إلى 6 شهداء.

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