اجتماع نيابي مشترك لمناقشة الوضع الصحي لطلبة المدارس اليوم
التاريخ
9/25/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تناقش لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ قضايا عدة أبرزها، الوضع الصحي للطلبة في وزارة التربية والتعليم، تناقشه اللجنة النيابية المشتركة (التعليم والصحة).
وتجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية، لبحث قرار رؤساء أندية دوري المحترفين بتعليق المشاركة في بطولة الدوري لكرة القدم، كما تبحث اللجنة ايضا، موضوع قبول الطلبة في كليات التربية الرياضية في الجامعات الرسمية.
وتكرم اللجنة خلال اجتماعها في مجلس النواب، تكريم الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة (الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملا).
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية، موضوع تأجيل القروض على صغار المزارعين والاعفاء من قروض عاصفة التنين.
وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى الأردن.
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