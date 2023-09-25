Monday, 25 September 2023 08:09 GMT

اجتماع نيابي مشترك لمناقشة الوضع الصحي لطلبة المدارس اليوم

9/25/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تناقش لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ قضايا عدة أبرزها، الوضع الصحي للطلبة في وزارة التربية والتعليم، تناقشه اللجنة النيابية المشتركة (التعليم والصحة).


وتجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية، لبحث قرار رؤساء أندية دوري المحترفين بتعليق المشاركة في بطولة الدوري لكرة القدم، كما تبحث اللجنة ايضا، موضوع قبول الطلبة في كليات التربية الرياضية في الجامعات الرسمية.


وتكرم اللجنة خلال اجتماعها في مجلس النواب، تكريم الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة (الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملا).


وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية، موضوع تأجيل القروض على صغار المزارعين والاعفاء من قروض عاصفة التنين.


وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى الأردن.


MENAFN25092023000208011052ID1107132239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث