اجتماع نيابي مشترك لمناقشة الوضع الصحي لطلبة المدارس اليوم



وتجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية، لبحث قرار رؤساء أندية دوري المحترفين بتعليق المشاركة في بطولة الدوري لكرة القدم، كما تبحث اللجنة ايضا، موضوع قبول الطلبة في كليات التربية الرياضية في الجامعات الرسمية.



وتكرم اللجنة خلال اجتماعها في مجلس النواب، تكريم الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة (الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملا).



وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية، موضوع تأجيل القروض على صغار المزارعين والاعفاء من قروض عاصفة التنين.



وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى الأردن.

