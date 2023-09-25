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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9/25/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم الاثنين في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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