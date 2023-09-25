تفاصيل الحالة الجوية في المملكة
التاريخ
9/25/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم الاثنين في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
MENAFN25092023000208011052ID1107132238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.