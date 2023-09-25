الأردن يشارك اليوم بمؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في الدوحة



ويشارك الأردن في المؤتمر بوفد رسمي برئاسة وزير الثقافة، هيفاء النجار التي وصلت العاصمة القطرية مساء الأحد.



وتتولى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تنظيم المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين يناقش خلاله موضوعات تشمل قضايا التنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وآليات تطوير برنامج المنظمة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، إضافة إلى بعض المشروعات مثل "برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي"، و"المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول"، و"استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي".



ويحضر المؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في عدد كبير من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية، لمناقشة تجديد العمل الثقافي المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول العالم الإسلامي.



وتتضمن أعمال المؤتمر ، جلسات عمل لمناقشة موضوعات، تشمل اعتماد التقارير الخاصة بشأن نجاح الاحتفاء بالدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وإنجازات الإيسيسكو في المجال الثقافي، ووثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول: مبادرة الإيسيسكو للهدف الثقافي الثامن عشر للتنمية المستدامة نموذجا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، وتشكيل لجنة الدورة القادمة.



كما ستشهد جلسات عمل المؤتمر ، عرضا لعدد من مشروعات البرامج والوثائق واعتمادها، مثل وثيقة الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، ووثيقة تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، ووثيقة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.



وسيتم على هامش المؤتمر تنظيم ندوة فكرية لبحث مستجدات القضايا الحضارية في العالم الإسلامي وأثرها على الإنسانية، ويختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي.



وفي إطار التحضير لأعمال المؤتمر عقد بالدوحة السبت، اجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الثامن عشر، الذي تتولى "الإيسيسكو" أمانته العامة. وحضر هذا الاجتماع ممثل عن وزارة الثقافة في الأردن ، وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل مكتب المجلس الجديد في دورته المقبلة التي تمتد على مدار عامي 2024 - 2025، حيث تسلمت قطر الرئاسة من تونس.

