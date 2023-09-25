تلقى التهاني قبل أن يغادر .. وفاة كاتب وصحافي سعودي شهير



وكان آخر منشور له على منصة "إكس"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني 93، حيث كتب: "أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين. هم مقيمون في البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط".



وُلد هاني نقشبندي في المدينة المنورة عام 1963.

تخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة حيث تخصص بالعلاقات الدولية.



دخل المجال الإعلامي سنة 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. شغل منصب رئيس تحرير مجلتي "سيدتي" و"المجلة"، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل. كذلك قدم البرنامج التلفزيوني الشهير "حوار مع هاني" على تلفزيون دبي.



صدر أول عمل روائي له عام 2007 تحت عنوان "اختلاس". ورغم منع نشرها في بعض الدول العربية فإنه تمت إعادة طبعها باللغة العربية إلى أكثر من طبعة، وترجمت الرواية إلى اللغة الروسية.



من أعماله: "اختلاس" 2007، "سلام" 2008، "ليلة واحدة في دبي" 2010، "نصف مواطن محترم" 2012، "طبطاب الجنة" 2014، "الخطيب" 2017.









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