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اجتماع عربي يناقش مشروع اتفاقية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمشاركة الكويت

9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» بمشاركة الكويت.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد مشروع الاتفاقية العربية وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسته.
وأضافت بخيت أن الجزائر تقدمت بمشروع أولي حول مشروع الاتفاقية المقترحة وتم تعميمه على الدول الأعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته الـ 69 التي عقدت في شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات ومقترحات من الكويت وقطر والأردن ومصر والبحرين وسيتم مناقشتها خلال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن تسعة فصول و71 مادة.
من جهته، أكد ممثل وزارة العدل الجزائرية رئيس الاجتماع مروك نصر الدين في كلمة مماثلة إن بلاده رأت ضرورة وجود صك عربي يراعي الخصوصية العربية ويحمي البيانات ذات الطابع الشخصي نظرا لوجود «خطر كبير» يهدد خصوصية البيانات في ظل العولمة.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب.
وتشارك وزارة الداخلية في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة الذي يعقد على مدى يومين ويمثلها النقيب حقوقي حسن الصراف.

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