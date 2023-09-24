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التجارة تخالف شركة تقوم ببيع جهاز هاتف محمول بـ 900 دينار

9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
رصدت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة محاولات من البعض باتجاه رفع الأسعار بطرق مصطنعة بما يخالف قوانين وقرارات الوزارة، حيث تمكنت «الرقابة» من ضبط إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والتي لها عدة أفرع تقوم ببيع احد أجهزة الهاتف المحمول بقيمة 900 دينار مستغلة رغبة الناس في اقتنائه وعدم نزوله للسوق المحلي رسميا، علما أن سعره 460 دينارا كما ذكرت «الشركة المصنعة».
وحذرت «التجارة» الشركات ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأنها ستحيل إلى النيابة كل من يستغل رغبة الناس في اقتناء أجهزة الاتصالات الحديثة ورفع سعرها ارتفاعا مصطنعا استغلالا لعدم نزوله رسميا للسوق المحلي تنفيذا للمادة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 1979.

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