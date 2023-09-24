التجارة تخالف شركة تقوم ببيع جهاز هاتف محمول بـ 900 دينار
التاريخ
9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
رصدت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة محاولات من البعض باتجاه رفع الأسعار بطرق مصطنعة بما يخالف قوانين وقرارات الوزارة، حيث تمكنت «الرقابة» من ضبط إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والتي لها عدة أفرع تقوم ببيع احد أجهزة الهاتف المحمول بقيمة 900 دينار مستغلة رغبة الناس في اقتنائه وعدم نزوله للسوق المحلي رسميا، علما أن سعره 460 دينارا كما ذكرت «الشركة المصنعة».
وحذرت «التجارة» الشركات ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأنها ستحيل إلى النيابة كل من يستغل رغبة الناس في اقتناء أجهزة الاتصالات الحديثة ورفع سعرها ارتفاعا مصطنعا استغلالا لعدم نزوله رسميا للسوق المحلي تنفيذا للمادة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 1979.
MENAFN24092023000130011022ID1107131863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.