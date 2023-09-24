الأشغال تطرح مناقصتين لطرق 3 محافظات وصيانة مبانيها

الأشغال تطرح مناقصتين لطرق 3 محافظات وصيانة مبانيها
التاريخ
9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الاشغال العامة مناقصتين «لصيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير» و«أعمال صيانة وترميم واعمال انشائية لمباني الوزارة»، وذلك ضمن استكمال خطة الوزارة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024.
ويتوقع الاعلان عن مناقصة صيانة طرق مؤسسات الدولة في المحافظات الثلاث مارس من العام المقبل، كذلك يتوقع الاعلان عن مناقصة اعمال وترميم مباني الوزارة اكتوبر من العام الحالي.
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