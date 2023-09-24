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الأشغال تطرح مناقصتين لطرق 3 محافظات وصيانة مبانيها

9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الاشغال العامة مناقصتين «لصيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير» و«أعمال صيانة وترميم واعمال انشائية لمباني الوزارة»، وذلك ضمن استكمال خطة الوزارة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024.
ويتوقع الاعلان عن مناقصة صيانة طرق مؤسسات الدولة في المحافظات الثلاث مارس من العام المقبل، كذلك يتوقع الاعلان عن مناقصة اعمال وترميم مباني الوزارة اكتوبر من العام الحالي.

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