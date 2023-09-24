السكنية إجراء قرعة الدفعة 11 من الضاحية 3 لـجنوب سعد العبدالله 26 الجاري

السكنية إجراء قرعة الدفعة 11 من الضاحية 3 لـجنوب سعد العبدالله 26 الجاري
التاريخ
9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستجري غدا 26 الجاري القرعة على الدفعة الحادية عشرة من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله لعدد 281 قسيمة، وذلك في تمام الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة. من جهة أخرى، تم الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الحادية عشرة من الضاحية الثانية لمشروع جنوب سعد العبدالله.
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