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الحرس الوطني قرعة دورة ضباط الميدان جرت لتخصصات شهدت زيادة في أعداد المتقدمين

9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضحت الرئاسة العامة للحرس الوطني، أن قرعة اختيار دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية جرت فقط للتخصصات التي شهدت زيادة في أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب، بينما تم القبول الفوري للمتقدمين للتخصصات الأخرى بدون قرعة بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات والمقابلات والفحص الطبي حسب الشواغر المعتمدة لكل تخصص.
وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان، أن مبدأ العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة للجميع في كل مراحل القبول في دورات الحرس الوطني أمر ثابت ومعمول به وفق التوجيهات الكريمة للقيادة ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.

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