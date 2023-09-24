وزير الشؤون يتفقد مباني الوزارة في المطلاع

وزير الشؤون يتفقد مباني الوزارة في المطلاع
التاريخ
9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، يرافقه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف د.بدر العدواني، بزيارة ميدانية للمباني التابعة للوزارة في مدينة المطلاع السكنية للوقوف على جاهزية المنشآت وإعداد خطة لاستغلالها بما يخدم أهالي المنطقة.
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