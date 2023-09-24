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وزير الشؤون يتفقد مباني الوزارة في المطلاع

9/24/2023 11:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، يرافقه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف د.بدر العدواني، بزيارة ميدانية للمباني التابعة للوزارة في مدينة المطلاع السكنية للوقوف على جاهزية المنشآت وإعداد خطة لاستغلالها بما يخدم أهالي المنطقة.

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