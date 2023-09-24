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مركز صباح الأحمد للموهبة فتح باب التسجيل بالمنافسات المؤهلة لمسابقة روبوتكس الدولية

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عن فتح باب التسجيل للتأهيل لمسابقة «روبوتكس» الدولية التي ستقام في تالين بإستونيا خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني: يسر مركز صباح الأحمد الاعلان عن فتح باب التسجيل للكويتيين الذين يمتلكون الموهبة والافكار الإبداعية للمشاركة في تصفيات هذا المحفل الدولي، حيث سيبدأ فتح باب التسجيل من 25 سبتمبر الى 3 أكتوبر للكويتيين من الفئة العمرية 14 و15 عاما من الجنسين عبر الرابط المتاح في صفحة الانستغرام الخاصة بالمركز @SACGC_kw.
وأضاف الديحاني: الهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار سعي المركز المتواصل لتشجيع وتحفيز الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ثقافتهم ومعلوماتهم في مجال صناعة وتطوير الروبوتات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والاستفادة من تعزيز ثقافة علوم وتكنولوجيا الروبوت.
وبين أن نظام المسابقة يعتمد بشكل عام على تحدي الفرق، حيث يتكون كل فريق من عضوين إلى ثلاثة أعضاء وستمثل الفرق المشاركة الكويت في هذه المسابقة العالمية.

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