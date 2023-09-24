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القوى العاملة بدء الدوام المرن مطلع أكتوبر

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء العمل بالدوام المرن الذي حدده ديوان الخدمة المدنية في 4 فترات بداية شهر اكتوبر المقبل.
وقالت الهيئة: تم تحديد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة للفترة الصباحية خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات عمل يوميا وفقا لنظام الدوام المرن، وتبدأ مواعيد العمل للفترة الصباحية اعتبارا من الساعة 7 إلى 9 صباحا ويحق للموظف إثبات حضوره للدوام في أي وقت خلالها ويكون إثبات الانصراف من الدوام عقب استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور.
وأضافت: يسمح للموظف بإثبات الحضور خلال 30 دقيقة من آخر موعد محدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير الحضور المتأخر وذلك بداية من أول دقيقة بعد الساعة 9.30 صباحا، كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ (30) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف، كما يسمح للموظفات بالانصراف من العمل قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام حسب إثبات بصمة الحضور بشكل يومي وذلك بواقع 15 دقيقة ويضاف إليها 30 دقيقة للموظفة التي لم تستفد من فترة السماح المقررة قانونا في بداية الدوام.
وتابعت: يبدأ حساب دقائق التأخير في نهاية الدوام الانصراف المبكر حال انصراف الموظف قبل استكمال عدد ساعات العمل اليومية المقررة قانونا، كما تحتسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة المقررة لإثبات الحضور ويستمر العمل بالأحكام المتعلقة بساعات الاستئذان أثناء أو نهاية الدوام على النحو المقرر قانونا وتتحدد فترات العمل الرسمية الصباحية للموظفين، وذلك على النحو التالي: من الساعة 7 صباحا وحتى 2 ظهرا، ومن 7:30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا، ومن 8 صباحا وحتى 3 عصرا، ومن 8.30 صباحا وحتى 3.30 عصرا.

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