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جمعية إنسان الخيرية تطلق برنامج تمكين المتعلم

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية جمعية إنسان الخيرية برئاسة الشيخ د.عثمان الخميس، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أطلق مركز ورثة الأنبياء برنامج «تمكين المتعلم» وهو برنامج علمي تخصصي في قواعد العلوم الشرعية ويشارك فيه عدد من الأساتذة المتخصصين في العلم الشرعي. وستقام الدورة الأولى للبرنامج التي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر بعد صلاتي المغرب والعشاء في مسجد موضي السور بمنطقة الصديق، سيشرح فيها الشيخ د.عثمان الخميس قواعد التوحيد، فيما سيشرح الشيخ د.محمد عود الفزيع قواعد العقود المالية. وستسبق الدورة محاضرة افتتاحية يشارك فيها عدد من العلماء والمشايخ الأفاضل من داخل الكويت وخارجها وهم: الشيخ د.عثمان الخميس، والشيخ أ.د.عادل المطيرات، والشيخ د.خالد شجاع العتيبي، والشيخ د.حسين العوايشة من المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ د.ياسر المحميد من مملكة البحرين.
وقال المدير العام لجمعية إنسان مبارك العازمي إن البرنامج يهدف إلى تمكين طالب العلم من ضبط مسائل التوحيد المتفرقة وإكساب طالب العلم المهارة في تمييز القواعد المالية الجائزة والمحرمة، كما تهدف أيضا إلى تعلم الطالب على طريقة التقعيد المؤصل. ودعا طلاب العلم إلى التسجيل في هذا البرنامج والحرص على الاستفادة منه، مؤكدا أن الجمعية تحرص كل الحرص على إقامة هذه البرامج تحقيقا لرؤيتها في نشر القيم والعلم.

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