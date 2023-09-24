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وزير الكهرباء توقيع مذكرة التفاهم مع الصين جاءت بتوجيهات واضحة من ولي العهد بإنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد أن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.
وقال الأستاد لـ «كونا» إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الصيني لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
وأشار إلى توجه الدولة لأن تأتي شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP) الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية توفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة ومن جهة أخرى التأكيد على التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئيا من خلال تقليل الانبعاثات.
ولفت الاستاد إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلا فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار.
وكان قد تم بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ التوقيع في «دار ضيافة» بمنطقة البحيرة الغربية (شي هو) بمدينة هانغتشو الصينية أمس الأول عقد مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

MENAFN24092023000130011022ID1107131853

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