وزير الكهرباء توقيع مذكرة التفاهم مع الصين جاءت بتوجيهات واضحة من ولي العهد بإنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة

وزير الكهرباء توقيع مذكرة التفاهم مع الصين جاءت بتوجيهات واضحة من ولي العهد بإنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة
التاريخ
9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد أن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.
وقال الأستاد لـ «كونا» إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الصيني لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
وأشار إلى توجه الدولة لأن تأتي شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP) الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية توفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة ومن جهة أخرى التأكيد على التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئيا من خلال تقليل الانبعاثات.
ولفت الاستاد إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلا فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار.
وكان قد تم بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ التوقيع في «دار ضيافة» بمنطقة البحيرة الغربية (شي هو) بمدينة هانغتشو الصينية أمس الأول عقد مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
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