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السفير سلطان بن سعد للكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن للكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي.
جاء ذلك في تصريح سمو الأمير سلطان بن سعد لـ«كونا» على هامش احتفال نظمته الشركة الكويتية لنفط الخليج بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 في مجمع «الأفنيوز».
وقال سمو الأمير سلطان بن سعد «ونحن نحتفل بذكرى توحيد المملكة الـ 93 من أرض الكويت الحبيبة، لابد أن نستذكر بأن انطلاقة التوحيد بدأت من الكويت»، لافتا إلى أن العلاقات الكويتية ـ السعودية لها طبيعة أخوية خاصة على المستويين الرسمي والشعبي والاحتفال يأتي تجسيدا وتأكيدا وترسيخا لتلك العلاقات. وأوضح أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية هو نتاج ما أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود، رحمه الله، وسار على نهجه أبناؤه البررة، مضيفا «نحن الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نتطلع ونعمل لما هو أفضل مما نعيشه حاليا فلدينا رؤية وأهداف نعمل لها». ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود وإلى الشعب السعودي والخليجي والعربي والمسلم ولكل محب للسلام في العالم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

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