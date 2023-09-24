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العتل دعم اعتماد العمالة الهندسية غير الكويتية بالمشاريع

9/24/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل الدعم المطلق لكل المشاريع الحكومية من خلال توفير العمالة الهندسية - الفنية التي تحتاج اليها هذه المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبتين لتنفيذ الخطط التنموية في الدولة، مؤكدا إمكانية اعتماد العمالة الهندسية غير الكويتية قبل قدومها الى الكويت بكل يسر وسلاسة وبالسرعة المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمعية مع وفد من شركة نفط الكويت ضم، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر خالد الملا ومدير مجموعة الدعم الفني علي الصالح ومدير التدريب والتطوير الوظيفي وليد الربيعان وكبير مخططي الاستكشاف والحفر مريم بوهلال بحضور نائب مدير عام الجمعية م.محمد عوض بمقر الجمعية. وأكد العتل أن الجمعية تمد يد التعاون للقطاع النفطي الكويتي وشركة نفط الكويت وغيرها من الجهات الحكومية لاستقدام عمالة غير كويتية بالاشتراطات التي تضعها هذه الجهات، موضحا أن عملية اعتماد المهندسين غير الكويتيين يمكن أن تتم قبل قدوم هذه العمالة ويمكن أن نتحقق من مؤهلاتها قبل منحها لعقود العمل. وأضاف: نرحب بالتعاون والتنسيق مع القطاع النفطي لمزيد من التسهيلات لاعتماد المهندسين غير الكويتيين الذين ترغب الجهات الحكومية باستقدامهم للعمل في مشاريعها، لافتا الى أن الاعتماد المسبق سيسهم في ضمان جودة وكفاءة الأيدي العاملة التي يمكن الاستعانة بها في عقود تنفيذ مشاريع القطاعين النفطي والعام.
وأشاد بحرص الإدارة العليا لشركة نفط الكويت على التواصل مع الجمعية وجددنا لهم الحرص على دعم تنفيذ مشاريع الشركة في كافة القطاعات سواء في الاستكشاف أو الحفر أو حتى الإنتاج ولن نتوان في مد يد العون بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أننا أبدينا رغبة في التعاون بمجال التدريب والتطوير للمهندسين الكويتيين وفتح المجال لأكبر عدد منهم للعمل بعقود في الشركات لاكتساب الخبرة المطلوبة تمهيدا للاستغناء عن المهندسين غير الكويتيين في أهم قطاع اقتصادي في البلاد.

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