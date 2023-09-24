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صرف 95% من مقررات تموين شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

9/24/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجارى حتى الآن ، كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 %.



وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر
الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.




على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما يتم
عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.











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