قطع المياه اليوم 6 ساعات فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لأعمال الصيانة

قطع المياه اليوم 6 ساعات فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لأعمال الصيانة
التاريخ
9/24/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد عدد من المناطق بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطاعا فى المياه، بسبب أعمال صيانة، حيث سيتم قطع المياه اليوم الإثنين، من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ أعمال صيانة على خط 8 بوصه اسبيستوس بطريق المعاهدة بطلخا.
وأوضح تقرير لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة على الخط المذكور سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضى وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.
ووجه "مختار" محمد امين مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.
وطالب محافظة الدقهلية، المواطنين قاطنى جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة طلخا بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
MENAFN24092023000132011024ID1107131830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.