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قطع المياه اليوم 6 ساعات فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لأعمال الصيانة

9/24/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد عدد من المناطق بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطاعا فى المياه، بسبب أعمال صيانة، حيث سيتم قطع المياه اليوم الإثنين، من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ أعمال صيانة على خط 8 بوصه اسبيستوس بطريق المعاهدة بطلخا.





وأوضح تقرير لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة على الخط المذكور سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضى وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.



ووجه "مختار" محمد امين مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.



وطالب محافظة الدقهلية، المواطنين قاطنى جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة طلخا بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.











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