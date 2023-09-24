قرارات اتخذتها وزارة الكهرباء لجذب الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة.. اعرفها







1- الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.





2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.





3- اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .





4- اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.





5- الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).





6- اقرار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح اعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريخ والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات

7- تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين باتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد

8- بدء المشورة المجتمعية مع كافة الاطراف المعنية باصدار قواعد عمل مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة

بنظام Private to Private

9- الانتهاء من نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لانشاء محطات انتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy

10- تعديل اشتراطات تصاريح وتراخيص التوزيع والانتاج

12- اصدار قواعد نشاء محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي

13- تقليص فترة اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين وتيسيرا علىهم خاصة الذين يتقدموا للحصول على تصريح لاستلام شبكات قائمة تم السماح باصدار التصريح والترخيص فى جلسة واحدة

14- اصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.