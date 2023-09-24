Monday, 25 September 2023 08:07 GMT

الرئيس التونسي يدعو رجال الأعمال للمشاركة في الحد من ارتفاع الأسعار

9/24/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة وضع حد إلى ارتفاع أسعار السلع.. مطالبا رجال الأعمال بأن يكونوا على موعد مع التاريخ وأن يقوموا بدورهم الوطني في هذه المرحلة فيما يتعلق بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال تفقده الأحد شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة التونسية، وقيامه عقب ذلك بجولة في منطقة "مقرين" رافقة خلالها وزير الداخلية كمال الفقي.

وقال قيس سعيد إنه لابد من مراقبة الأسعار والمضاربين أيضا.. موجها بضرورة إعداد حملات مشتركة متواصلة لضبط الأسواق.



MENAFN24092023000132011024ID1107131828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث